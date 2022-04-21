В собственности ООО «ПРОМЭКСПЕРТ» находится земельный участок площадью 3831 кв.м., расположенный по...

В собственности ООО «ПРОМЭКСПЕРТ» находится земельный участок площадью 3831 кв.м., расположенный по адресу: ул. Социалистическая, д. 30, п. Золотково, Гусь-Хрустальный район. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. На земельном участке расположено пятиэтажное здание учебно-бытового корпуса, площадью 2787 кв.м., которое на протяжении нескольких лет не эксплуатируется. В оконных проемах остекление отсутствует, доступ внутрь помещений здания открыт, ограждения нет как у самого здания, так и по периметру земельного участка. Никаких строительных, восстановительных работ не ведется, консервация не произведена, объект свободен для доступа на его территорию неопределенного круга лиц.По фактам выявленных нарушений генеральному директору ООО «ПРОМЭКСПЕРТ» внесено представление, которое рассмотрено, но нарушения не устранены, меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних лиц в здание и обеспечивающие безопасность окружающих, не приняты.Прокурор, выступив в защиту неопределенного круга лиц, обратился в суд с требованием об обязании ООО «ПРОМЭКСПЕРТ» принять меры, препятствующие несанкционированном доступу людей в здание.Решением Гусь-Хрустального городского суд требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.Фото: https://pixabay.com/ru/