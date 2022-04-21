Производства нацелены на импротозамещение.

Владимирская область намерена создать кластер стекольной промышленности. Об этом рассказал Александр Авдеев во время посещения заводов «Красное Эхо» и «Магистраль ЛТД». Оба предприятия – флагманы отрасли, взявшие курс на импортозамещение.«Красное Эхо» столкнулось с трудностями, связанными с ростом цен на сырьё, логистику, недоступностью программного обеспечения, невозможностью импорта оборудования и запасных частей.«Предприятие показывает, что постоянно вкладываясь в НИОКРы и исследования, можно достичь замещения импортных комплектующих. Будем помогать этому производству и с кадрами, и с участием в программах Минпромторга», − отметил глава региона.В Белом доме добавили, что ведётся разработка программы по замене импортной стеклотары на отечественную. С ВлГУ будет решаться вопрос подготовки специалистов. С районными властями обсуждается тема развития жилой и социальной инфраструктуры в посёлке, чтобы привлечь молодёжь.«Магистраль ЛТД» занимается изготовлением бронированного, защитного стекла. Компания собирается нарастить объёмы производства на 25%.«Вопрос о создании кластера назрел давно. Федеральные органы власти готовы поддержать эту историю, чтобы вместе решать вопрос с сырьём, логистикой, производством и обслуживанием оборудования, подготовкой кадров. Мы сегодня договорились, что приступим к созданию такого центра компетенций здесь, в Гусь-Хрустальном», − подчеркнул глава региона.По оценкам губернатора, в объединение войдут не менее 30 предприятий Владимирской области.