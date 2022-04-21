Киржачским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина, который...

Киржачским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина, который признан виновным в разбое (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере).Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области в марте 2018 года у возник умысел, направленный на хищение текстильной продукции с предприятия, расположенного на территории Киржачского района.Реализуя задуманное, обвиняемый предложил другому гражданину совершить разбойное нападение, вступив тем самым в преступный сговор, а в дальнейшем приискав для совершения преступления других соучастников.В августе 2018 года, после тщательной подготовки совершению преступления, главарь совместно с 11 иными лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, проникли на территорию предприятия и внезапно напали на работающих там лиц.В результате разбойного нападения злоумышленникам было похищено товаров, на общую сумму более 14 миллионов рублей, а также личных вещей работников на сумму более 180 000 рублей.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью. На стадии расследования уголовного дела с обвиняемым было заключено досудебное соглашение, согласно которому последний подробно и полно рассказал об обстоятельствах совершения преступления и лицах, его совершивших, активно способствуя раскрытию преступления.По результатам рассмотрения указанного уголовного дела Киржачским районным судом обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.Фото: https://pixabay.com/ru/