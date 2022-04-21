За возведение школы компании «МНК-Групп» заплатили порядка 943 млн рублей.

В новой в микрорайоне Коммунар рухнул потолок. Об этом сообщают наши коллеги изПроисшествие случилось вечером 20 апреля. На третьем этаже здания из навесного потолка вывалилась плитка. На момент ЧП учащихся в учреждении не было. Никто не пострадал.В мэрии города рассказали, что в учебное заведение выехали представители администрации и подрядчика. Блок, в котором обрушилась навесная конструкция, закрыли. Строители восстановят потолок в рамках гарантийного ремонта.Напомним, что три новых корпуса 1 сентября прошлого года. За возведение школы компании «МНК-Групп» заплатили порядка 943 млн рублей.