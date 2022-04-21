На эти цели местные власти готовы потратить более 18 млн рублей.

В Коврове и Селивановском районе установят крытые мусорные контейнеры. На эти цели местным властям уже выделили областную субсидию. На оборудование каждого места для накопления отходов потратят до 50 тысяч рублей. Контракты на размещение ёмкостей уже опубликованы на госзакупках.Мэрия Коврова готова потратить 13 млн рублей. На эту сумму чиновники закупят евроконтейнеры с педалью, а также баки с крышей и без. Администрация Селивановского района заплатит за 39 площадок 5,5 млн рублей.Всего города и районы 33-го региона 117 млн рублей для организации контейнерных площадок. В 2022 году откроется 13 пунктов приёма мусора для переработки ТКО. При этом регоператор по вывозу ТКО - компания «Хартия» уже закупила 1500 мусорных баков для раздельного сбора.