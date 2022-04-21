МТС сообщает о модернизации сети в городе Муром Владимирской области. В ходе масштабных работ, охвативших как исторический центр города, так и спальные районы, скорость мобильного интернета ..

МТС сообщает о модернизации сети в городе Муром Владимирской области. В ходе масштабных работ, охвативших как исторический центр города, так и спальные районы, скорость мобильного интернета перед началом туристического сезона выросла на 30 процентов, а «голос» стал более четким и надежным.Оператор провел технические работы в первую очередь в районе главных туристических локациях города - площади 1100-летия Мурома, Муромского историко-художественного музея, Свято-Троицкого женского монастыря, кибермузея, художественной галереи и Окского парка. Кроме достопримечательностей, здесь находятся десятки гостиниц, ресторанов и кафе, которые привлекают большое количество туристов с мая по октябрь.Ежегодно город посещают в среднем 150 тысяч туристов при населении 113 тысяч. В Муром едут люди, любящие активный отдых, за несколько дней туристы успевают посетить свыше десятка достопримечательностей, им важно выстраивать в навигаторах свои маршруты, узнавать о режиме работы музеев, читать дополнительную информацию об истории Мурома и постоянно оставаться на связи.«В горячий туристический сезон обычно происходит удвоение нагрузки на нашу сеть. Ожидая значительного притока абонентов со всей России, мы улучшили качество связи не только в историческом центре Мурома, где сосредоточены достопримечательности, но и в спальных районах, в которых часто останавливаются те туристы, которые приезжают на личных автомобилях. Они могут свободно передвигаться по городу и на ходу планировать маршрут в городе, который дышит историей и сказками. Например, возле Былинного камня путешественники могут сверить современный цифровой навигатор с тем, каким могли пользоваться богатыри. Для туристов открою секрет: камень установлен на въезде в город, поэтому в данном случае цифровой навигатор и былинный совпадут, и куда бы вы ни пошли, все равно попадете в Муром, где везде хорошая связь», - рассказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.На сегодняшний день сеть МТС покрывает почти всю территорию Владимирской области, связь доступна 98 процентам населения.