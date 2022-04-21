Сегодня ночью метеорный поток Лириды достигнет своего максимума. В ночь на 22 апреля, обещают во...

Сегодня ночью метеорный поток Лириды достигнет своего максимума. В ночь на 22 апреля, обещают во Владимирском планетарии, на небе можно будет увидеть настоящий весенний звездопад.Источник метеоров Лириды - комета Тэтчер. Наша планета ежегодно во второй половине апреля пересекает ее орбитальный путь, проходит через пыль, оставшуюся от кометы. Солнечную систему она посещала в 1861 году. Сегодня ночью ожидается до 18 метеоров в час. Самый красочный поток можно будет наблюдать после полуночи.