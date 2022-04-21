У школьников владимирского микрорайона Коммунар завтра незапланированный выходной. В коридоре школы...

У школьников владимирского микрорайона Коммунар завтра незапланированный выходной. В коридоре школы №46 частично упали конструкции потолка.Это произошло накануне во время родительского собрания.Как сообщили "Вестям" в мэрии, детей во время происшествия в блоке не было. Никто не пострадал.Новый школьный комплекс в микрорайоне Коммунар был открыт 1 сентября 2021-го года. В коммунаровской школе пройдёт обследование. Ремонт поврежденного участка подрядчик проведёт по гарантии. Как выяснилось, проблема в нарушении системы вентиляции, которую включили после зимы. Работы по восстановлению потолка и ремонту вентиляции проведут до конца недели. Уроки возобновятся в понедельник. Завтра детей ждут экскурсии.