Школьников владимирского микрорайона Коммунар завтра ждёт незапланированный выходной. В коридоре...

Школьников владимирского микрорайона Коммунар завтра ждёт незапланированный выходной. В коридоре школы №46 рухнули потолочные перекрытия.Это произошло в одном из корпусов накануне во время родительского собрания. Как сообщили "Вестям" в мэрии, детей во время происшествия в блоке не было.Напомним, новый школьный комплекс в микрорайоне Коммунар был открыт 1 сентября 2021-го года. Школа построена по нацпроекту "Образование".Сегодня в учебном процессе часть здания, где произошло ЧП, не задействована. Учеников перевели в другие помещения. Завтра для всех школьников - экскурсионный день. В коммунаровской школе пройдёт обследование всех потолочных перекрытий. Главное - обеспечить безопасность школьников. Ремонт поврежденного участка подрядчик проведёт по гарантии.