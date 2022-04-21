В 6 вечера 20 апреля 2022 года во Владимире в частном жилом доме произошел пожар. ЧП случилось на...

В 6 вечера 20 апреля 2022 года во Владимире в частном жилом доме произошел пожар. ЧП случилось на улице Владимирский спуск, 16.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение второго этажа и кровли дома. Пожарные не допустили распространения огня по всему дому и ликвидировали пожар на площади 144 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники 24 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/