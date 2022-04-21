Счетной палатой Владимирской области проведена проверка законности и эффективности использования...
Счетной палатой Владимирской области проведена проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных Департаменту цифрового развития Владимирской области на реализацию мероприятий госпрограммы «Информационное общество» в 2020–2021 годах.
В ходе проверки установлены факты, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении департаментом своих полномочий, формальном подходе к программно-целевому методу планирования бюджетных средств, что привело к безрезультатным и неэффективным расходам в сумме 26 миллионов 763,1 тыс. руб.
Счетная палата указывает, что департамент должным образом не исполнял свои полномочия в сфере цифрового развития области. Нормативные правовые акты Владимирской области устарели, не актуализированы и в 2020–2021 годах не реализовывались. Координационный совет по информатизации при администрации Владимирской области не собирался. Правовая база не создана.
Проведенный анализ показал, что госпрограмма «Информационное общество» в 2020–2021 годах реализовывалась с недостаточным уровнем эффективности. Бюджетная эффективность ряда основных мероприятий неудовлетворительна. Выбранные ДЦР целевые показатели не соответствовали установленным требованиям, не подтверждались данными статистической и иной отчетности.
В ходе проверки закупок департамента установлено, что за счет средств субсидии федерального бюджета заключен государственный контракт на сумму 19919,1 тыс. руб. на оказание услуг по автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля в целях внедрения риск-ориентированного подхода. При этом, по экспертной оценке, реальная стоимость услуг, включенных в техническое задание к государственному контракту, завышена в 10 раз, а стоимость фактически оказанных услуг составила 3,7% от цены контракта. Согласно проведенному опросу, программный продукт сложен в эксплуатации и работает нестабильно. Доля проверок в 2020 году составила 4,7%, в 2021 году – 5,6%, при плановом значении целевого показателя 75%.
В 2021 году департаментом приобретено 143 автоматизированных рабочих места с отечественной операционной системой, из которых 116 (общей стоимостью 6844,0 тыс. руб.) не используются в деятельности администрации Владимирской области уже более 3,5 месяцев.
При рассмотрении и обсуждении результатов проверки на Коллегии Счетной палаты был подтвержден вывод, сформулированный в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год, о потере управляемости регионом в результате проводимой ранее административной реформы. Принятое решение о ликвидации комитета информатизации и связи администрации Владимирской области и создании департамента цифрового развития не привело к увеличению объема выполняемых функций и не позволило решить проблему разобщенности информационно-коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти.
По результатам рассмотрения материалов Коллегией Счетной палаты в адрес директора департамента направлено представление, о результатах проинформированы врио губернатора Владимирской области, Законодательное Собрание, прокуратура и правоохранительные органы.