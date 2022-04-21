Счетной палатой Владимирской области проведена проверка законности и эффективности использования...

Счетной палатой Владимирской области проведена проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных Департаменту цифрового развития Владимирской области на реализацию мероприятий госпрограммы «Информационное общество» в 2020–2021 годах.В ходе проверки установлены факты, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении департаментом своих полномочий, формальном подходе к программно-целевому методу планирования бюджетных средств, что привело к безрезультатным и неэффективным расходам в сумме 26 миллионов 763,1 тыс. руб.Счетная палата указывает, что департамент должным образом не исполнял свои полномочия в сфере цифрового развития области. Нормативные правовые акты Владимирской области устарели, не актуализированы и в 2020–2021 годах не реализовывались. Координационный совет по информатизации при администрации Владимирской области не собирался. Правовая база не создана.Проведенный анализ показал, что госпрограмма «Информационное общество» в 2020–2021 годах реализовывалась с недостаточным уровнем эффективности. Бюджетная эффективность ряда основных мероприятий неудовлетворительна. Выбранные ДЦР целевые показатели не соответствовали установленным требованиям, не подтверждались данными статистической и иной отчетности.В ходе проверки закупок департамента установлено, что за счет средств субсидии федерального бюджета заключен государственный контракт на сумму 19919,1 тыс. руб. на оказание услуг по автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля в целях внедрения риск-ориентированного подхода. При этом, по экспертной оценке, реальная стоимость услуг, включенных в техническое задание к государственному контракту, завышена в 10 раз, а стоимость фактически оказанных услуг составила 3,7% от цены контракта. Согласно проведенному опросу, программный продукт сложен в эксплуатации и работает нестабильно. Доля проверок в 2020 году составила 4,7%, в 2021 году – 5,6%, при плановом значении целевого показателя 75%.В 2021 году департаментом приобретено 143 автоматизированных рабочих места с отечественной операционной системой, из которых 116 (общей стоимостью 6844,0 тыс. руб.) не используются в деятельности администрации Владимирской области уже более 3,5 месяцев.При рассмотрении и обсуждении результатов проверки на Коллегии Счетной палаты был подтвержден вывод, сформулированный в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год, о потере управляемости регионом в результате проводимой ранее административной реформы. Принятое решение о ликвидации комитета информатизации и связи администрации Владимирской области и создании департамента цифрового развития не привело к увеличению объема выполняемых функций и не позволило решить проблему разобщенности информационно-коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти.По результатам рассмотрения материалов Коллегией Счетной палаты в адрес директора департамента направлено представление, о результатах проинформированы врио губернатора Владимирской области, Законодательное Собрание, прокуратура и правоохранительные органы.