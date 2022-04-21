Ему было 20 лет.

Во время военной операции на Украине погиб уроженец села Денятино Меленковского района Никита Ионкин. Об этом сообщает районная газетаЕму было 20 лет. После окончания школы в 2019 году парень поступил в пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулёва. Никита Иванович учился на специальности «Эксплуатация радиотехнических средств артиллерии».После первых двух курсов владимирец отправился служить по контракту. С февраля принимал участие в СВО. Молодой человек погиб 29 марта при выполнении боевого задания. Посмертно наш земляк представлен к ордену Мужества.