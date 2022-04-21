Компания NextTouch создает отечественные чипы в рамках программы импортозамещения.

Компания NextTouch создает отечественные чипы в рамках программы импортозамещения.Попытки западных стран оказать на Россию санкционное давление негативно отразились на IT-сфере. Возникли проблемы с рядом комплектующих. Однако в рамках национальной программы импортозамещения резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" смогли наладить производство отечественных чипов.Компания NextTouch будет заниматься поставками специализированного оборудование в регионы России. Сегодня она заимается производством интерактивных панелий для образовательных и медицинских учреждений, культурно-досуговых центров, коммерческих и промышленных организаций, центров обслуживания населения. Об этом сообщает газета "Ведомости".Как рассказал изданию генеральный директор компании Владимир Крикушенко, основной продукцией NextTouch являются интерактивные сенсорные панели больших диагоналей для образовательных учреждений. По его словам, фирма работает в нишах, оставленных иностранными организациями.Глава компании также подчеркнул, что за первый квартал 2022 года они смогли поставить порядка трех тысяч комплексов. При этом за три квартала прошлого года объем производства резидента вырос на 44%, до 737 миллионов рублей.По слова гендиректора, из-за западных санкций возникли проблемы с комплектующими. Особенно остро ограничения отразились на центральных процессорах и электронной компонентной базе. Впрочем, ситуация не является критической для нашей страны."У нас разработаны собственные платы. Какие-то компоненты пришлось заменить – либо на наших, либо на других зарубежных поставщиков. Приходится в режиме онлайн менять логистические цепочки. Есть чипы, которых в России физически нет. И, конечно, в этой части есть проблема с увеличением стоимости и сроков поставки. Но каких-то критических моментов, которые бы поставили на стоп готовые продукты, пока нет", – отметил Крикушенко.