Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Стекольный кластер
Пуленепробиваемое стекло и хрустальные...
Смотрите в программе "Вести-Владимир:
- Стекольный кластер
Пуленепробиваемое стекло и хрустальные шедевры. Глава региона Александр Авдеев посетил Гусь-Хрустальный
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Стал гражданином России в девяносто. Как пенсионер из Гусь-Хрустального района прожил тридцать лет с советским паспортом
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Жемчужина Владимирской земли ушла под воду. Удивительные кадры разлива у храма Покрова на Нерли