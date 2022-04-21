Смотрите в программе Вести-Владимир: - Стекольный кластер Пуленепробиваемое стекло и хрустальные...

Смотрите в программе "Вести-Владимир:- Стекольный кластерПуленепробиваемое стекло и хрустальные шедевры. Глава региона Александр Авдеев посетил Гусь-Хрустальный- Прощай, СССР!Стал гражданином России в девяносто. Как пенсионер из Гусь-Хрустального района прожил тридцать лет с советским паспортом- Разлив НерлиЖемчужина Владимирской земли ушла под воду. Удивительные кадры разлива у храма Покрова на Нерли