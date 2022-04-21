Смотрите в вечернем выпуске программы Вести-Владимир:
- Пожар в Костерёво
Пять человек...
Смотрите в вечернем выпуске программы "Вести-Владимир":
- Пожар в Костерёво
Пять человек эвакуировали, одного сотрудникам МЧС пришлось выносить на руках. Крупный пожар в Петушинском районе.
- Стекольный кластер
Пуленепробиваемое стекло и хрустальные шедевры. Может ли Гусь-Хрустальный стать центром стекольной промышленности страны?
- Нерль разлилась
Снежные завихрения на зеркальной глади - гости и жители Владимирской области приехали полюбоваться разливом Нерли.