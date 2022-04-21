Смотрите в выпуске «Вести-Владимир»:
Полицейский юбилей
В их профессии почти каждый день -...
Смотрите в выпуске «Вести-Владимир»:
Полицейский юбилей
В их профессии почти каждый день - адреналин. Сотрудники владимирского управления МВД отметили тридцатилетие со дня основания.
Прощай, СССР!
Наконец-то стал гражданином России- в девяносто лет. Как пенсионер из Гусь-Хрустального района прожил тридцать лет с советским паспортом?
В ожидании чуда
Святые образы Владимирской земли и России. Художник Виктор Бычков готовит персональную выставку, где каждая картина-история.