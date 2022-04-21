Смотрите в выпуске «Вести-Владимир»: Полицейский юбилей В их профессии почти каждый день -...

Смотрите в выпуске «Вести-Владимир»:Полицейский юбилейВ их профессии почти каждый день - адреналин. Сотрудники владимирского управления МВД отметили тридцатилетие со дня основания.Прощай, СССР!Наконец-то стал гражданином России- в девяносто лет. Как пенсионер из Гусь-Хрустального района прожил тридцать лет с советским паспортом?В ожидании чудаСвятые образы Владимирской земли и России. Художник Виктор Бычков готовит персональную выставку, где каждая картина-история.