«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир...

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с временно исполняющим обязанности председателя Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковником полиции в отставке Николаем Овчинниковым.Владимир Колокольцев и Николай Овчинников обсудили перспективы дальнейшего развития и актуальные вопросы деятельности ветеранской организации, в том числе касающиеся оказания всесторонней помощи пенсионерам МВД России и членам их семей, семьям погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Фото: https://33.мвд.рф/