Владимирская организация выплатила задолженность за газ в размере более 5 миллионов рублей. Судебные приставы взыскали задолженность по платежам за газ с владимирской компании, основным

Владимирская организация выплатила задолженность за газ в размере более 5 миллионов рублей. Судебные приставы взыскали задолженность по платежам за газ с владимирской компании, основным видом деятельности которой является производство пара и горячей воды. Общество с ограниченной ответственностью, обеспечивающее работоспособность тепловых сетей и котельных на территории трёх районов Владимирской области, задолжало в адрес нефтегазовой компании более