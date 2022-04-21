На смотровой площадке в парке Пушкина вновь появится «Пасхальное дерево». В планах организаторов – повесить 10 000 красочных деревянных яичек на ветки липы. Эта акция посвящена светлому

На смотровой площадке в парке Пушкина вновь появится «Пасхальное дерево». В планах организаторов – повесить 10 000 красочных деревянных яичек на ветки липы. Эта акция посвящена светлому празднику Пасхи. Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала По инициативе баскетбольной команды «Владимирские львицы» дерево в парке Пушкина к Пасхе наряжают уже третий год подряд. Вот такие деревянные заготовки