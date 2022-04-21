На смотровой площадке в парке Пушкина вновь появится «Пасхальное дерево». В планах организаторов – повесить 10 000 красочных деревянных яичек на ветки липы. Эта акция посвящена светлому
<a href="https://33live.ru/novosti/21-04-2022-vladimirskie-basketbolisty-povesyat-na-derevo-10-tysyach-yaic.html" target="_blank">Владимирские баскетболисты повесят на дерево 10 тысяч яиц</a> - На смотровой площадке в парке Пушкина вновь появится «Пасхальное дерево». В планах организаторов – повесить 10 000 красочных деревянных яичек на ветки липы. Эта акция посвящена светлому
[url=https://33live.ru/novosti/21-04-2022-vladimirskie-basketbolisty-povesyat-na-derevo-10-tysyach-yaic.html]Владимирские баскетболисты повесят на дерево 10 тысяч яиц[/url] - На смотровой площадке в парке Пушкина вновь появится «Пасхальное дерево». В планах организаторов – повесить 10 000 красочных деревянных яичек на ветки липы. Эта акция посвящена светлому