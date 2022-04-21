Их служба и опасна и трудна. Владимирские полицейские отпраздновали юбилей. 30 лет со дня...

Их служба и опасна и трудна. Владимирские полицейские отпраздновали юбилей. 30 лет со дня образования городского Управления МВД. О том как все начиналось - Артём Яковенко.Нападение на сотрудника полиции - почти что обычное дело, рассказывает Дарья Задорожная. Она в органах с 2007 года, работа очень не простая, адреналиновая, как выражается девушка. Но возможность помогать людям, давать им надежду, видеть в глазах подопечных благодарность, Дарья работает в отделе по делам несовершеннолетних, стоит того.Дарья Задорожная, инспектор ПДН ОП №1 УМВД России по г. Владимиру:- Сотрудник полиции – это однозначно человек с большим сердцем. Работа с подростками трудно, но она дает стимул идти дальше, помогать людям, протянуть руку помощи.Владимирская полиция в современном виде родилась 30 лет назад 20 апреля 1992 года. В это время криминогенная обстановка во Владимире была очень напряженной. А силы, тогда еще милиции, разобщены и дезорганизованны.Владимир Минин, первый начальник УВД г. Владимира:- Обстановка в городе была нестабильная — митинги, протесты, дороги перекрывались, вообще с общественным порядком и преступностью были проблемы. Когда мэр и председатель Совета объяснили мне ситуацию, я даже не понял сначала — мол, а я-то тут при чем? А они мне: хотим создать в городе единую милицию. Через год после начала нашей работы из Иванова приезжали из областного управления, просили показать им нашего начальника специализированного подразделения по квартирным кражам, благодаря которому раскрываемость пошла вверх.С тех пор многое изменилось- включая название. На данный момент в управлении МВД по городу Владимиру двадцать восемь подразделений, здесь служат более тысячи сотрудников. Полицейские активно взаимодействуют с общественным советом при УМВД Владимирской области.Илья Исаченко, начальник УМВД России по г Владимиру:- Я благодарю владимирских полицейских за совместную работу, патриотизм и верность долгу. Желаю успехов в службе. Личный состав подчас рискую своей жизнью обеспечивает и продолжает обеспечивать безопасность жителей и гостей города предупреждая и пресекая преступления. Выражаю особую благодарность ветеранам, которые делятся опытом с молодыми сотрудниками.Важную дату - 20-ое апреля здесь отмечают каждый год. Самое главное в их работе, говорят полицейские, чтобы жители региона могли спать спокойно.Артём Яковенко, Егор Герасимов.Вести "Владимир"