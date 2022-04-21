Их служба и опасна и трудна. Владимирские полицейские отпраздновали юбилей. 30 лет со дня...
Их служба и опасна и трудна. Владимирские полицейские отпраздновали юбилей. 30 лет со дня образования городского Управления МВД. О том как все начиналось - Артём Яковенко.
Нападение на сотрудника полиции - почти что обычное дело, рассказывает Дарья Задорожная. Она в органах с 2007 года, работа очень не простая, адреналиновая, как выражается девушка. Но возможность помогать людям, давать им надежду, видеть в глазах подопечных благодарность, Дарья работает в отделе по делам несовершеннолетних, стоит того.
Дарья Задорожная, инспектор ПДН ОП №1 УМВД России по г. Владимиру:
- Сотрудник полиции – это однозначно человек с большим сердцем. Работа с подростками трудно, но она дает стимул идти дальше, помогать людям, протянуть руку помощи.
Владимирская полиция в современном виде родилась 30 лет назад 20 апреля 1992 года. В это время криминогенная обстановка во Владимире была очень напряженной. А силы, тогда еще милиции, разобщены и дезорганизованны.
Владимир Минин, первый начальник УВД г. Владимира:
- Обстановка в городе была нестабильная — митинги, протесты, дороги перекрывались, вообще с общественным порядком и преступностью были проблемы. Когда мэр и председатель Совета объяснили мне ситуацию, я даже не понял сначала — мол, а я-то тут при чем? А они мне: хотим создать в городе единую милицию. Через год после начала нашей работы из Иванова приезжали из областного управления, просили показать им нашего начальника специализированного подразделения по квартирным кражам, благодаря которому раскрываемость пошла вверх.
С тех пор многое изменилось- включая название. На данный момент в управлении МВД по городу Владимиру двадцать восемь подразделений, здесь служат более тысячи сотрудников. Полицейские активно взаимодействуют с общественным советом при УМВД Владимирской области.
Илья Исаченко, начальник УМВД России по г Владимиру:
- Я благодарю владимирских полицейских за совместную работу, патриотизм и верность долгу. Желаю успехов в службе. Личный состав подчас рискую своей жизнью обеспечивает и продолжает обеспечивать безопасность жителей и гостей города предупреждая и пресекая преступления. Выражаю особую благодарность ветеранам, которые делятся опытом с молодыми сотрудниками.
Важную дату - 20-ое апреля здесь отмечают каждый год. Самое главное в их работе, говорят полицейские, чтобы жители региона могли спать спокойно.
Артём Яковенко, Егор Герасимов.
Вести "Владимир"