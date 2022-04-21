Владимирский спортсмен Денис Стольников, наш земляк, стал абсолютным чемпионом на прошедших в...

Владимирский спортсмен Денис Стольников, наш земляк, стал абсолютным чемпионом на прошедших в Тамбове на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу среди ВУЗов.Денис выигрывает эти соревнования уже в третий раз. При этом Денис установил два рекорда России в жиме лёжа и один в сумме троеборья. По итогам соревнований команда ВлГУ завоевала в командном зачёте среди женщин третье место, а среди мужчин стала победителем турнира.Фото: официальный telegram-канал АВО