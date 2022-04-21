После родов у женщины остановилось сердце.

Во Владимире с роддома №2 за взыскали 300 тысяч рублей. Родственники с медучреждения 10 млн рублей.Они подали иск в Ленинский районный суд. В заявлении сказано, что ненадлежащее исполнение врачом своих обязанностей привело к смерти женщины. После родов у неё остановилось сердце.В результате Фемида частично удовлетворила претензии владимирцев и постановила выплатить брату погибшей 300 тысяч рублей. При этом в решении судья указал, что если у больницы не хватит денег, то компенсацию выплатит департамент здравоохранения.Напомним, что в ноябре прошлого года в пользу родственников скончавшейся Алины А. взыскано более четырёх миллионов рублей.Обвиненный в смерти девушки врач Максим Губкин скончался в декабре 2020 года.