Отдохнуть смогут более двух тысяч юных владимирцев.

Владимирские детские центры отдыха «Дружба» и «Икар» вновь участвуют в программе туристического кэшбэка. При оплате путёвок с 31 марта по 31 августа картой «Мир» горожане получат назад 50%.Возврат части средств возможен за одну и более смен. Максимальный размер кешбэка за одну операцию - 20 тысяч рублей. Деньги придут в течение пяти дней с момента оплаты. Количество транзакций по одной карте неограничено. Подробности программы доступны на сайте .Добавим, что стоимость поездки в муниципальные загородные лагеря выросла – с 20 до 24 тысяч рублей. Работающие родители заплатят лишь 20% - около 5 тысяч рублей. В 2022 году в лагерях запланировано шесть тематических смен. За лето отдохнуть смогут более двух тысяч юных владимирцев.