Сервис заработает с мая.

Во Владимире вместо шеринга самокатов и велосипедов Lucky Bike с мая начнёт работать сервис Urent. Об этом пресс-служба компании рассказала в .Слияние с последним произошло ещё полтора года назад. Сейчас Urent представлен в 62 городах страны.Теперь, чтобы воспользоваться сервисом необходимо:- скачать приложение Urent;- зарегистрироваться и привязать банковскую карту;- перенести остаток средств с Lucky Bike можно через техподдержку Urent.«Первыми в городе появятся самокаты, велосипеды будут в мае. Хороших поездок», - резюмировали в Lucky Bike.