Сервис заработает с мая.
Во Владимире вместо шеринга самокатов и велосипедов Lucky Bike с мая начнёт работать сервис Urent. Об этом пресс-служба компании рассказала в .
Слияние с последним произошло ещё полтора года назад. Сейчас Urent представлен в 62 городах страны.
Теперь, чтобы воспользоваться сервисом необходимо:
- скачать приложение Urent;
- зарегистрироваться и привязать банковскую карту;
- перенести остаток средств с Lucky Bike можно через техподдержку Urent.
«Первыми в городе появятся самокаты, велосипеды будут в мае. Хороших поездок», - резюмировали в Lucky Bike.