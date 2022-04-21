Фото в своём телеграм-канале опубликовал журналист и блогер Дмитрий Резников.

Во Владимире на Спасском холме во время месячника по благоустройству покрасили пень. Фото в своём телеграм-канале опубликовал журналист и блогер Дмитрий Резников.Вообще основная задача беления стволов деревьев - это защита коры от насекомых-вредителей, солнечных ожогов и закупорка трещин. Для чего белить пень - непонятно.Добавим, что городские коммунальщики уже не первый раз уделяют внимание заветному объекту.К слову, в Рязани депутаты , чтобы определить - нужно ли закупать спецтехнику для выкорчевывания или нет.