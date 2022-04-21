Глава города Владимира Андрей Шохин в своем telegram-канале информирует, что 24 апреля во Владимире...

Глава города Владимира Андрей Шохин в своем telegram-канале информирует, что 24 апреля во Владимире в день Светлой Пасхи будут организованы специальные автобусные маршруты до городских кладбищ:«Пл. Победы — кл. Улыбышево». Маршрут будет работать с 06.30 до 15.30.«Суздальский пр-кт, д. 5 — кл. Улыбышево». Маршрут будет работать с 06.30 до 10.30.«Ул. Гагарина д. 10 — кл. Байгуши». Маршрут будет работать с 06.30 до 15.30.«Кл. Улыбышево — кл. Байгуши». Маршрут будет работать с 7.00 до 15.00.На маршрутах «пл. Победы - кл. Улыбышево» и «Суздальский пр-кт - кл. Улыбышево» дополнительно будет осуществляться посадка пассажиров на остановочных пунктах «ул. Муромская» и «Загородный парк».Фото: https://stock.adobe.com/ru/