После получения лицензии его введут в эксплуатацию.

Во Владимире завершился ремонт корпуса базового медицинского колледжа на улице Диктора Левитана. После получения лицензии его введут в эксплуатацию.«На реконструкцию выделялось 100 млн рублей. Сейчас началось благоустройство прилегающей территории. Открытие намечено на 1 сентября», – уточнила директор учреждения Инна Морозова.В здании будут учиться студенты, поступившие на специальность «Лабораторная диагностика», а также по таким направлениям как «Сестринское дело» и «Лечебное дело». Кабинеты и аудитории оснащены мебелью, компьютерной техникой и современным оборудованием. Общая площадь здания превышает 5,5 тысяч квадратных метров.«Отремонтированы крыша и фасад, полностью заменены инженерные сети, проведена гидроизоляция фундамента, перепланировка помещений, произведены внутренние отделочные работы, установлена пожарная сигнализация и уличное ограждение.В планах руководства - модернизация соседнего корпуса, где разместятся спортивный и актовый залы, библиотека и столовая.