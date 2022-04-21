Напомним, что во время особого противопожарного режима запрещается разведение открытого огня в любых целях, ограничено посещение лесов.

С 22 апреля во Владимирской области вводится особый противопожарный режим. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС региона.Врио губернатора Александр Авдеев уже подписал соответствующее постановление. Мера нацелена на предотвращение природных и ландшафтных пожаров.«На 21 уже зафиксировано 19 палов сухой травы, из которых 12 произошли в населёных пунктах. По каждому факту сотрудниками органов дознания проводятся проверки. К ответственности могут быть привлечены не только поджигатели, но и собственники земельных участков, которые не убрали сухостой», - уточнили в ведомстве.Напомним, что во время особого противопожарного режима запрещается разведение открытого огня в любых целях, ограничено посещение лесов. Нарушения будут караться штрафами от двух до 400 тысяч рублей.