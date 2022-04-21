Сегодня на заседании Законодательного Собрания областные парламентарии проголосовали за введение...

Сегодня на заседании Законодательного Собрания областные парламентарии проголосовали за введение новой нормы социальной поддержки для семей с детьми в возрасте от 8 до 18 лет. Ожидается, что новые выплаты получат 44 тысячи детей.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Такой закон принят по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Эти меры поддержки будут осуществляться в том случае, если доход на одного члена семьи не превышает регионального прожиточного минимума. Согласно закону эти граждане могут получать ежемесячную выплату в размере 50, 75 и 100 процентов от величины прожиточного минимума детей в зависимости о уровня доходов семьи.Перед депутатами выступила уполномоченный по правам человека Людмила Романова. Она сообщила, что в прошлом году получила более четырех тысяч обращений от жителей области. Большая часть из них касалась защиты прав и проблем здравоохранения. В том числе лекарственного обеспечения.Также на заседании сегодня наградили отличившихся чиновников и общественников. Почетную грамоту Совета Федерации вручили первому заместителю губернатора Вячеславу Кузину. Благодарность Совета федерации за сохранение культурного наследия получила директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Заксобрание отметило Почетными грамотами члена общественной палаты области, директора ГТРК "Владимир" Андрея Филинова и Людмилу Бундину - руководителя общественной организации "Дети войны".