Технология позволяет устранить дефекты и восстановить ровное полотно, а также защитить нижние слои дорожной одежды от разрушения.

Во Владимирской области на 20 километрах трассы М-7 за два года обновят слои износа. Работы выполнят в Собинском районе на отрезках со 144-го по 156-й километры, а также с 271-го по 280-й в Вязниковском районе. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Асфальтированием трассы в Вязниковском районе подрядчик займётся уже в текущем году. В Собинском районе процесс разбили на два этапа и завешат их в 2023 году.На проезжей части отфрезеруют старое покрытие, после чего дорожники уложат защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной четыре сантиметра. На автомагистрали нанесут разметку из термопластика. Обочины подсыплют асфальтобетонной крошкой.В Упрдоре добавили, что технология позволяет устранить дефекты и восстановить ровное полотно, а также защитить нижние слои дорожной одежды от разрушения.