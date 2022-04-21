На федеральной автодороге М-7 «Волга» во Владимирской области в 2022 – 2023 годах работы по...

На федеральной автодороге М-7 «Волга» во Владимирской области в 2022 – 2023 годах работы по устройству слоев износа выполнят на двух участках общей протяженностью 20 километров. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород".В Вязниковском районе покрытие с 271-го по 280-ый км обновят к сентябрю этого года. Работы на участке с 144-го по 156-ый км в Собинском районе, включая город Лакинск, пройдут в два этапа, чтобы минимизировать неудобства от ограничений движения. В этом году замена верхнего слоя запланирована с 144-го по 148-ой км, в следующем – с 148-го – по 156-ой км.Специалисты отфрезеруют поврежденный асфальт с трещинами и колейностью, после чего уложат новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 cм. На всём протяжении участков нанесут разметку из термопластика и восстановят нормативные параметры обочины подсыпкой асфальтобетонной крошки.Технология устройства слоев износа позволяет устранить деформации на дороге, восстановить показатели ровности и сцепления, а также защитить нижние слои дорожной одежды от преждевременного разрушения. Дорожное покрытие на обновленных участках будет обладать необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью.Напомним, что на М-7 «Волга» в регионе также выполняется плановый ремонт участка с 118-ый по 133-ий км в Петушинском районе. Кроме того, на 233-ем и 242-ом км в Ковровском районе обустраивают разворотные петли, а на 243-м км ведется ремонт моста через реку Арга.Фото: https://msk-nnov.rosavtodor.ru/