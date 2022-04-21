Во Владимирской области начались весенние полевые работы. Проводятся подкормки озимых зерновых...

Во Владимирской области начались весенние полевые работы. Проводятся подкормки озимых зерновых культур, почву готовят под яровые посевы.Общая площадь сельхозземель в предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах - 283 тысячи гектаров, что почти на семь тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. В 2022-м аграрные предприятия области приобрели 82 единицы техники на 500 миллионов рублей. Закуплено почти сто процентов семенного материала зерновых и картофеля. Больше всего сельхозземель региона будет засеяно кормовыми культурами.