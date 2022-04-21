За последние сутки во Владимирской области выявлен 71 случай заражения коронавирусом. Это на 16 меньше, чем накануне. Госпитализировано 22. Это на 14 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлен 71 случай заражения коронавирусом. Это на 16 меньше, чем накануне. Госпитализировано 22. Это на 14 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 150 055. В лидерах по приросту Владимир – 17 заболевших за сутки. Ковров и Гусь-Хрустальный на втором месте – 8.