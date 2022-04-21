Во Владимирской области за сутки произошло подтопление 21 приусадебного участка. Во Владимирской области продолжается весеннее половодье.В настоящее время происходит снижение уровней воды

Во Владимирской области за сутки произошло подтопление 21 приусадебного участка. Во Владимирской области продолжается весеннее половодье.В настоящее время происходит снижение уровней воды на малых реках и рост на крупных. Например, за сутки на реке Серая уровень воды опустился на 48 см. На Клязьме за сутки уровень воды вырос на 18 см. Мониторинг обстановки осуществляется при