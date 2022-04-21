На 21 апреля первым компонентом привито 832 ребёнка, 677 - завершили полный курс.

Во Владимирскую область поступило 500 доз детской вакцины «Спутник М». Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.Это уже третья поставка иммунобиологического препарата, предназначенного для иммунизации несовершеннолетних от 12 до 17 лет. На 21 апреля первую инъекцию сделали 832 ребёнка, 677 - завершили полный курс.Сейчас дозы распределяются между больницами и поликлиниками 33-го региона. Детей до 15 лет прививают с согласия родителей. Подростки старше 15 лет дают его самостоятельно.Добавим, что на сегодняшний день в области от ковида защитились более 628 тысяч человек.