Они снимали кино, рискуя собственной жизнью. В прокат выходит военная драма Сергея Мокрицкого...

Они снимали кино, рискуя собственной жизнью. В прокат выходит военная драма Сергея Мокрицкого "Первый Оскар". Картина посвящена истории фронтовых кинематографистов, которые зимой 41-го снимали бои под Москвой. Через два года документальный фильм режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова "Разгром немецких войск под Москвой" получил высшую награду Американской киноакадемии.Картина "Первый Оскар" рассказывает историю двух соперничающих студентов-операторов. Но ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь в целом. Вместе они снимут кадры, которые навсегда войдут в историю. И принесут первый Оскар отечественным кинематографистам. В фильме Сергея Мокрицкого легендарных героев этой истории сыграли молодые звезды нашего кино: Тихон Жизневский, Антон МОмот и Дарья Жовнер. Отдельная сюжетная линия посвящена продюсеру Дэвиду Селзнику. Именно он добился создания номинации и продвигал советскую документальную картину.Фрагмент х/ф "Первый Оскар", режиссер – Сергей Мокрицкий:- А вот и великий Дэвид Селзник. Продюсер фильмов "Кинг Конг" и "Унесенные ветром". Каким же ветром вас занесло на документальный фильм?- Эта работа доказывает, что документальное кино способно оказывать эмоциональный эффект не меньше, чем игровые фильмы. Зрители потрясены и я тоже. Поверьте, этот фильм будет фаворитом на Оскар в номинации "Лучший документальный фильм".