Суд вынес приговор жителю Собинского района, обвиняемому в убийстве 15-летнего подростка. Коллегия...

Суд вынес приговор жителю Собинского района, обвиняемому в убийстве 15-летнего подростка.Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт 38-летнему мужчине, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Следствием и судом установлено, что владельцы водоема осуществляли коммерческую деятельность, связанную с разведением и продажей рыбы, а также оказанием услуг по платной рыбалке.В ночное время 6 июля 2020 года 15-летний юноша вместе с отцом прибыли на данный водоем в Собинском районе в целях хищения рыбы.Зная о систематических хищениях, обвиняемый затаился в кустах с охотничьим ружьем. Увидев, человека возле пруда, мужчина произвел предупредительный выстрел в воздух. Услышав его, отец потерпевшего попытался скрыться. Преследуя рыбака, 38-летний мужчина заметил подростка и произвел в него прицельный выстрел.15-летнему молодому человеку картечью причинены многочисленные огнестрельные ранения, от которых он скончался в медицинском учреждении.Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.С версией подсудимого о неосторожном причинении смерти несовершеннолетнему коллегия присяжных не согласилась.С учетом установленных коллегией присяжных заседателей обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строго режима, сообщила пресс-служба СУ Следственного Комитета по Владимирской области.Фото автора Morgan Marinoni: Pexels