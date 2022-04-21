Самым богатым народным избранником стал Алексей Лызлов, который заработал 103,6 млн рублей.

В 2021 году Владимирский горсовет заработал почти 194 млн рублей. Депутаты отчитались о своих доходах.Самым богатым народным избранником стал Алексей Лызлов, который заработал 103,6 млн рублей.На втором месте расположился Евгений Станчев, который задекларировал 16,6 млн рублей. На третьем - Николай Голенкевич с 11,5 млн рублей.Александр Захаров показал доход в 9 млн рублей, а зампред городского парламента Лариса Пышонина - 6,7 млн рублей.Меньше всех получила Оксана Завьялова - 404,9 тысячи рублей.Более подробная информация о доходах и имуществе нардепов доступна по .