В Россельхознадзоре подсчитали, только за март-апрель текущего года с территории Владимирской области на экспорт отгрузили более 190 тонн муки. А её ассортимент по-настоящему велик. Помимо

В Россельхознадзоре подсчитали, только за март-апрель текущего года с территории Владимирской области на экспорт отгрузили более 190 тонн муки. А её ассортимент по-настоящему велик. Помимо знакомой всем пшеничной, ржаной, кукурузной муки у нас производится ещё 10 видов. Одни из них: мука из сушёной черемухи, а также мука из псиллиума, волокна, получаемого из семян подорожника. Продукция