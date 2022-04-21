Вязниковским городским судом Владимирской области 15 апреля 2022г. в отношении местной жительницы...

Вязниковским городским судом Владимирской области 15 апреля 2022г. в отношении местной жительницы вынесен обвинительный приговор.Суд установил, что подсудимая, проживая на съемной квартире в поселке Центральный Вязниковского района, с июня по декабрь 2021 г. неоднократно приглашала к себе в гости свою несовершеннолетнюю родственницу и для поддержания разговора угощала ее пивом.При назначении наказания судом учтены смягчающие вину обстоятельства: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, мнение потерпевшей, не настаивавшей на строгом наказании.В отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также сведений о привлечении в прошлом как к уголовной, так и к административной ответственности, с учетом в целом удовлетворительных отзывов о ней, суд счел возможным достижение целей наказания без назначения наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 151 УК РФ.Приговором суда ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ, и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 170 часов, сообщила пресс-служба Вязниковского городского суда.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://pixabay.com/ru/