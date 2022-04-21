В сегодняшнем матче с коллективом из Череповца команда из Владимирской области одержала восьмую победу в 10 играх.

Женский волейбольный клуб «Муром» стал чемпионом России в Высшей лиге «Б». В сегодняшнем матче с коллективом из Череповца команда из Владимирской области одержала восьмую победу в 10 играх. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Евгений Рычков.«Наши спортсменки досрочно завоевали титул. За два тура до окончания чемпионата они стали недосягаемы для соперниц», - подчеркнул градоначальник.Он поздравил с успехом главного тренера Антона Лутошкина, самих волейболисток, а также болельщиков.