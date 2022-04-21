Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые признали подозреваемого заслуживающим снисхождения, но единодушно вынесли обвинительный вердикт.

Во Владимире 40-летнего жителя Собинки признали виновным в убийстве 15-летнего подростка, который воровал у него рыбу. Об этом сообщает официальный представитель региональной прокуратуры Татьяна Логинова.Ленинский районный суд установил, что в ночь с 5 на 6 июля 2020 года у дороги «Собинка-Лакинск-Ставрово» из ружья ТОЗ-34ЕР, заряженного патронами 12-го калибра с картечью, он выстрелил в несовершеннолетнего. Хозяин «Рыбного хозяйства Ворша» принял парня за убегавшего похитителя рыбы, где он нашёл чужие снасти.«Зная о систематических кражах, обвиняемый с целью пресечь несанкционированный вылов, спрятался в кустах с охотничьим ружьём. Увидев, человека, он произвёл предупредительный выстрел в воздух. Услышав его, отец потерпевшего попытался убежать. Вместе с ним был его сын. Преследуя рыбака, бизнесмен заметил подростка и выстрелил в него. От ран, полученных после попадания дроби в тело, юноша скончался в больнице», - в Следкоме.Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые признали подозреваемого заслуживающим снисхождения, но единодушно вынесли обвинительный вердикт.В результате душегуба приговорили к 9 годам колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.