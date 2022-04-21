Запрет на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом и ограничение специальных...

Запрет на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом и ограничение специальных прав должника в части водительского удостоверения побудили жителя посёлка городского типа Балакирево Владимирской области оплатить имеющийся долг по алиментным платежам. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.В отношении 59-летнего гражданина в отделении судебных приставов Александровского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментной задолженности в размере свыше 500 тысяч рублей на содержание несовершеннолетней дочери.В нарушение решения суда, без уважительных причин мужчина свои обязательства не исполнял, накопив внушительный долг. За неисполнение решения суда в установленный срок судебным приставом в отношении него был вынесен исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы долга.В рамках исполнительного производства установлено, что должник имеет в собственности земельный участок площадью 639 кв. м., расположенный в Московской области. Судебный пристав с целью принудительного взыскания алиментного долга вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с имуществом должника. Кроме этого, сотрудником Управления ФССП России по Владимирской области были вынесены постановления о временном запрете на выезд мужчины из Российской Федерации и об ограничении специальных прав должника в части водительского удостоверения.Последняя мера сыграла решающую роль. Трудовая необходимость должника управлять автомобилем побудила его погасить имеющуюся задолженность в полном объёме. Денежные средства были перечислены взыскателю на содержание несовершеннолетнего ребенка. Текущие алиментные платежи находятся на контроле судебных приставов.Фото: https://stock.adobe.com/ru/