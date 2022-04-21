Жительница Владимирской области получила 170 часов обязательных работ за вовлечение несовершеннолетней родственницы в распятие пива. «Судом установлено, что Л., проживая на съемной квартире

Жительница Владимирской области получила 170 часов обязательных работ за вовлечение несовершеннолетней родственницы в распятие пива. «Судом установлено, что Л., проживая на съемной квартире в п. Центральный Вязниковского района Владимирской области, с июня по декабрь 2021 г. неоднократно приглашала к себе в гости свою несовершеннолетнюю родственницу К. и для поддержания разговора угощала ее пивом», – об