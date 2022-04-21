В Александровском районе 30-летнюю местную жительницу подозревают в незаконном получении пособия по безработице. Установлено, что в июле 2021 года подозреваемая обратилась в Центр занятости

В Александровском районе 30-летнюю местную жительницу подозревают в незаконном получении пособия по безработице. Установлено, что в июле 2021 года подозреваемая обратилась в Центр занятости населения, где была поставлена на учет с назначением соответствующих выплат по безработице. Женщина скрыла факт своего трудоустройства, зная, что это станет основанием для прекращения выплат. Она продолжила получать пособие до декабря