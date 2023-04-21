27 медалей завоевали владимирские гимнасты.
На Всероссийских соревнованиях «На призы Олимпийской...
27 медалей завоевали владимирские гимнасты.
На Всероссийских соревнованиях «На призы Олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной», сообщила пресс-служба Правительства ВО.
Соревнования проходили с 10 по 16 апреля в спортивном центре ЦСКА в Ватутинках и собрали более 300 спортсменов из различных регионов страны. В копилке сборной региона - 7 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград.
Поздравляем коллектив Владимирской гимнастической школы, тренерский штаб и, конечно, победителей!
Смотрите полный список имен победителей и призеров на сайте.