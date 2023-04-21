7 многодетных семей Владимирской области не могут построить жильё на выделенной земле из-за...

7 многодетных семей Владимирской области не могут построить жильё на выделенной земле из-за отсутствия инфраструктуры.Стало известно о 7 новых случаях выделения земельных участков многодетным «без всего», на этот раз в Гороховецком районе.В 2021 – 2022 годах администрацией были предоставлены земельные участки для строительства домов по улице Булыгина в городе Гороховец. Правда, как сообщает региональная прокуратура, они до сих пор не обеспечены необходимой для строительства инженерной и транспортной инфраструктурой: электро- и газоснабжением.Сложно многодетным семья и добраться до своей земли:«Из-за отсутствия необходимой коммунальной инфраструктуры собственники земельных участков фактически лишены права на улучшение жилищных условий...» - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Действия администрации района («по предоставлению земельных участков без необходимой инфраструктуры») признаны незаконными.Именно на администрацию возложена обязанность по строительству сетей электро- и газоснабжения, а также подъездной дороги.Сообщается, что исполнение решения суда находится на контроле районной прокуратуры. Продолжаются проверки.Читайте также:Многодетные семьи из Владимирской области рассказали о поддержке государства и недоработанных законах: https://vladtv.ru/society/141454/