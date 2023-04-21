Увеличение объемов продукции, выпускаемой местными производителями, и расширение её ассортимента привели к замедлению роста цен во Владимирской области.

Увеличение объемов продукции, выпускаемой местными производителями, и расширение её ассортимента привели к замедлению роста цен во Владимирской области. В марте 2023 года инфляция по региону составила меньше 4%. Такую информацию сообщили специалисты областного отделении Банка России.В нынешнем году наблюдалось снижение цен на огурцы, помидоры, яблоки, курицу, свинину, колбасы, сосиски и пельмени. Владимирские фермеры нарастили выпуск продукции, что привело к удешевлению зерна и комбикормов. В регионе даже на цветы снизились цены, и «виноват» в этом комбинат «Тепличный», вырастивший большое количество тюльпанов.