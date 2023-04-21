Cельхозпредприятие Владимирской области не выплачивало дочери погибшего сотрудника компенсацию...

Cельхозпредприятие Владимирской области не выплачивало дочери погибшего сотрудника компенсацию морального вреда.Об этом сообщает региональная пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Известно, что когда мужчина выполнял работы по обслуживанию специализированной техники на животноводческих фермах предприятия, его затянуло под привод горизонтального транспортера.Сообщается, что трагедии не удалось избежать. Мужчина погиб на месте.Уже позже его дочь подала иск в суд, который обязал акционерное общество выплатить компенсацию морального вреда — 500 000 рублей. Но сумма так и не была выплачена в срок. Пресс-служба УФССП России по Владимирской области поясняет:«Сотрудник органа принудительного исполнения вынес запрет по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и на регистрационные действия в отношения автопарка предприятия, который насчитывает более 30 единиц специализированной техники и автотранспорта...»После этого предприятие оплатило компенсацию морального вреда. 500 000 рублей всё же были перечислены дочери погибшего мужчины.Фото: pxfuel.com