Раздеть:
с согласием — 12 калорий
без согласия — 187 калорий.
Растегнуть лифчик:
двумя руками — 8 калорий
одной рукой — 12 калорий
зубами — 85 калорий.
Позиции:
миссионерская — 8 калорий
итальянский канделябр — 912 калорий
Оргазм:
настоящий — 112 калорий
ненастоящий — 315 калорий
Потом:
лежать в кровати обнявшись — 18 калорий
немедленно встать с кровати — 36 калорий
объяснить, почему ты немедленно встал — 816 калорий
Надевание одежды:
спокойно — 32 калории
в спешке — 98 калорий
когда ее отец стучит в дверь — 1218 калорий
когда ваша жена стучит в дверь — 3521 калория…
еще анекдот!